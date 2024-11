Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 2 novembre 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 2 novembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 2 novembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglie Arisa, che con il brano Canta ancora firma la colonna sonora del toccante film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Con lei in studio il giovane protagonista: Samuele Carrino.

A Verissimo si festeggiano gli 80 anni di Fausto Leali, una delle voci più belle del panorama musicale italiano e tra i capo-squadra di Io Canto Generation.

E ancora, il racconto di Virginio, dalla scuola di Amici al suo ultimo singolo Amarene, la storia d’amore di Diandra e Valerio, tra le coppie protagoniste della versione autunnale di Temptation Island e Patrizia Pellegrino ospite con la sua amata mamma Elena.

Infine, saranno ospiti Çağla Demir e Rüzgar Aksoy, rispettivamente, Banu e Tarik della serie Endless Love.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 2 novembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.