Verissimo, ospiti e anticipazioni di oggi 16 novembre: in studio

Anche questo sabato torna l’appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo, il programma pomeridiano che ogni settimana propone tantissimi ospiti e interviste esclusive nel salotto di Canale 5.

Per questo appuntamento del 16 novembre 2019, vediamo diversi nomi importanti, uno tra tutti ha un forte riscontro sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Il programma della Toffanin ogni settimana registra ottimi ascolti, anche per merito dei suoi ospiti.

Di seguito, ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda il 16 novembre 2019.

Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi, sabato 16 novembre 2019

Nella puntata di Verissimo in onda il 16 novembre vedremo diversi ospiti dialogare con Silvia Toffanin.

Intervista in esclusiva a Gerry Scotti, uno dei conduttori Mediaset più noti e amati che tornerà con un nuovo quiz show, tutto suo, dal nome “Conto alla rovescia”, a partire da lunedì 18 novembre.

Anche Marco Bocci (Made in Italy) discuterà con la Toffanin, presentandosi nelle vesti di neo-regista siccome a breve arriverà il suo primo film al cinema. Infine, sarà la volta anche di Francesco Monte, reduce della sua ultima esperienza a Tale e Quale Show che gli ha permesso di dimostrare le sue doti nascoste. Il suo nome aveva già avuto un riscontro nella cronaca rosa per via della sua relazione sentimentale con Cecilia Rodriguez.

Emma Marrone a Verissimo: “Adesso va meglio, ma ho avuto paura”

Un altro personaggio che dialogherà con la Toffanin in questo pomeriggio di novembre è Emma Marrone: la cantante aveva preso le distanze dai riflettori per via dei suoi problemi di salute, che definisce ancora in ripresa, ma è già tornata in pista con un nuovo album e un’energia sempre più forte.

Dopo aver presenziato a diversi programmi, per Emma è la volta di Verissimo: la cantante salentina affronterà questo delicato periodo della sua vita e ne parlerà con Silvia.

“Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio”.

Emma spiega quando ha appreso del ritorno della sua malattia. “Avevo appena lanciato il singolo ‘Io sono bella’. C’erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità”.

Verissimo vi aspetta su Canale 5 oggi, sabato 16 novembre 2019, a partire dalle ore 16:10.