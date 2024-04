Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 7 aprile 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 7 aprile 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 7 aprile 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 7 aprile 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano una lunga intervista a una regina della musica italiana, Ornella Vanoni. A Verissimo il toccante racconto di Gino Cecchettin, che sta portando avanti una battaglia in difesa delle donne in nome di sua figlia Giulia, uccisa a novembre dall’ex fidanzato, con un libro dal titolo Cara Giulia. E ancora in studio Michele Bravi, giudice di Amici di Maria De Filippi e in uscita con un nuovo album dal titolo Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi. Intervista di famiglia per la vulcanica Tina Cipollari di Uomini e Donne, a Verissimo con la sorella Annarita. Prosegue la carrellata dei volti di Terra amara: questa settimana sarà la volta di Altan Gördüm, l’attore che interpreta lo spietato Haşmet Çolak.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 7 aprile 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.