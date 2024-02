Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 4 febbraio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 4 febbraio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 4 febbraio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 4 febbraio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano Pietro Orlandi che rivelerà nuove informazioni in suo possesso sulla scomparsa della sorella Emanuela, avvenuta il 22 giugno 1983. Inoltre, spazio alla danza con il percorso di vita di due ballerini e coreografi amatissimi, legati ad Amici: Kledi Kadiu ed Emanuel Lo, attualmente professore nel talent di Maria De Filippi. E ancora, per la prima volta saranno insieme a Verissimo Asia Argento e sua sorella Fiore. Infine, si parla d’amore con Cristian e Valentina, coppia appena nata a Uomini e donne.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 4 febbraio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.