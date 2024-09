Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 29 settembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 29 settembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 29 settembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nella puntata di oggi vedremo Romina Power con il fratello Tyrone Power. Si parlerà con Manuel Bortuzzo del suo percorso di crescita e della sua conquista alle ultime Paralimpiadi della medaglia di bronzo nei 100 metri rana. Ospiti anche Benedetta Parodi e Fabio Caressa che, per le loro nozze d’argento, hanno scritto un libro a quattro mani dal titolo “Calcio e Pepe – Insieme è meglio”. E ancora: Rita Pavone, Gianni Sperti e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 29 settembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.