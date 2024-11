Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 24 novembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 24 novembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 24 novembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Dopo l’arresto in Romania di Gabriel Constantin, torna a Verissimo per commentare la bella notizia e la fine di un incubo Chiara Balistreri con sua mamma Roberta. La ragazza, vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, aveva denunciato via social la sua paura di diventare l’ennesimo caso di femminicidio, dopo che il ragazzo era evaso dagli arresti domiciliari. A tre anni dalla scomparsa del banchiere Ennio Doris, proprio domenica su Canale 5 andrà in onda in prima visione tv il film “Ennio Doris – C’è anche domani”. A Verissimo saranno ospiti per ricordarlo la moglie Lina Tombolato e la figlia Sara Doris. E ancora, saranno protagonisti, con il loro intenso spaccato di vita: Eleonora Giorgi con il figlio Andrea, Cristiano Malgioglio ed Enzo Paolo Turchi. Infine. Silvia Toffanin accoglierà in studio gli attori Marco D’Amore e Maria Esposito, in uscita al cinema con il film “Criature”.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 24 novembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.