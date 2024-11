Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 17 novembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 17 novembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 17 novembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

La coraggiosa testimonianza di Chiara Balistreri, la ragazza vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, che ha denunciato via social la sua paura di diventare l’ennesimo caso di femminicidio. In studio, il momento d’oro, tra carriera e vita privata, di Salvatore Esposito, attore e scrittore affermato, in uscita con il suo ultimo romanzo dal titolo “Le streghe di Lourdes”. Una famiglia unita nel nome della musica: a Verissimo il cantautore Sal Da Vinci con il figlio Francesco. E ancora, intervista mamma e figlia per Anna Pettinelli, tra i professori di “Amici”, con Carolina. Infine, si raccontano Iva Zanicchi e la ballerina Francesca Tocca.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 17 novembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.