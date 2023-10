Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2023 su Canale 5

Oggi, domenica 15 ottobre 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 15 ottobre 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 15 ottobre 2023, tanti ospiti saranno ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In particolare vedremo Raz Degan, cresciuto in un kibbutz in Israele, dove continua a vivere suo padre, parla della drammatica situazione che sta vivendo il suo paese e in particolare la sua famiglia. Loro sono due senatrici della musica italiana e tra poco saranno nel super cast di Io Canto Generation: a Verissimo Iva Zanicchi, una delle capo squadra, e Orietta Berti, che farà parte della giuria. E sempre tra i quattro giurati del nuovo talent show musicale di Canale 5 sarà ospite Claudio Amendola. E ancora, toccante intervista a Enrica Bonaccorti, che negli ultimi mesi ha affrontato e superato un grave problema di salute. Infine, direttamente da Amici di Maria De Filippi la prof. di danza per eccellenza: Alessandra Celentano con l’amico Garrison.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 15 ottobre 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.