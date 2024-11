Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 10 novembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 10 novembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 10 novembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Tra gli ospiti di oggi Claudio Amendola, che dal 15 novembre sarà sempre su Canale 5 con la seconda stagione della serie Il Patriarca ed è in uscita con il suo primo libro in cui ripercorre la sua vita. Anche Al Bano sarà in studio in veste di scrittore, con la sua intensa autobiografia dal titolo Il sole dentro.

Ospite a Verissimo una protagonista del cinema italiano Ornella Muti, accompagnata da suo nipote Akash. Inoltre, il rapporto ritrovato tra Walter Zenga e il figlio Andrea, con loro Rosalinda Cannavò, che ha appena reso Andrea papà della piccola Camilla. Infine, il legame tra i fratelli Francesca e Filippo De André e le ultime novità in amore di Gemma Galgani, tra le protagoniste assolute di Uomini e Donne.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 10 novembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.