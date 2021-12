Verissimo non va in onda: perché, il motivo | Canale 5, 25 e 26 dicembre 2021

Perché oggi – sabato 25 dicembre 2021 – e domani – domenica 26 dicembre 2021 – Verissimo non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: sono due giorni di festa. Oggi è Natale e domani è Santo Stefano. Per rispetto di queste importanti festività cattoliche, dunque, il talk pomeridiano condotto da Silvia Toffanin non va in onda. Al suo posto Canale 5 proporrà film a tema natalizio. Anche altre trasmissioni importanti delle reti Mediaset (e non solo) come Uomini e Donne o Amici non vengono trasmesse durante questo periodo natalizio e torneranno con il nuovo anno. D’altronde è festa anche per loro!

Streaming e tv

Dove vedere Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, oggi e domani, 25 e 26 dicembre non va in onda su Canale 5 perché siamo a Natale e Santo Stefano, e quindi la trasmissione di Silvia Toffanin va in vacanza. Appuntamento dopo le feste ogni sabato e domenica a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.