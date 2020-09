Verissimo, le anticipazioni della prima puntata in onda sabato 12 settembre 2020

Riparte oggi, sabato 12 settembre 2020, Verissimo, il rotocalco del pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Come sempre non mancheranno gli ospiti, che faranno discutere e si racconteranno nel nuovo studio talk show più seguito del weekend. Di seguito, le anticipazioni della puntata di Verissimo in onda sabato 12 settembre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi

La prima puntata della nuova edizione di Verissimo si apre con un’intervista shock a Lapo Elkann. L’imprenditore racconterà la sua intensa vita, dai ripetuti abusi quando aveva 13 anni, in collegio, alle passate dipendenze di cui soffriva. Lapo, inoltre, parlerà del periodo che stiamo vivendo in tempo di Covid-19, della sua attuale fidanzata portoghese e della sua posizione rispetto alla paternità.

Altro ospite illustre di Silvia Toffanin è Piero Chiambretti, lo storico conduttore che si prepara ad una nuova sfida, quella di Tiki Taka, il programma calcistico in onda su Italia 1 il lunedì in seconda serata. Chiambretti è reduce da un periodo piuttosto buio dopo la scomparsa della madre, che ha contratto il Coronavirus.

In studio anche Alfonso Signorini che lunedì 14 settembre debutta in prima serata su Canale 5 con la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore parlerà del Cast e delle novità del reality show che quest’anno si preannuncia davvero avvincente. Sarà presente anche Elisabetta Gregoraci, una delle concorrenti che hanno destato più attenzione nel pubblico. La showgirl parlerà della sua prossima avventura e delle recenti vicende legate all’ex marito Flavio Briatore, con la positività al Covid e il ricovero in ospedale.

Infine, secondo le anticipazioni di Verissimo di oggi, in collegamento dal set di Temptation Island, ci sarà anche Alessia Marcuzzi che svelerà qualche aneddoto sulle coppie dell’ottava edizione del reality delle tentazioni prima della messa in onda della prima puntata, mercoledì 16 settembre in prima serata. Ospite del talk show di Canale 5 sarà anche Giorgia Palmas. La showgirl sarda, già mamma di Sofia, avuta dall’ex Davide Bombardini, tra poco darà alla luce la sua secondogenita, prima figlia del suo compagno, il nuotatore Filippo Magnini.

Verissimo anticipazioni, come vedere il talk in streaming

Verissimo va in onda ogni sabato pomeriggio alle 16 su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset si trova al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per chi dispone di una pay-tv Sky. Chi invece vuole seguire il talk condotto da Silvia Toffanin in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. La piattaforma streaming permette all’utente di collegarsi tramite pc, smartphone e tablet e di usufruire dei propri contenuti in onda in televisione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e selezionare il contenuto di vostro interesse. Ma c’è di più. Se quando va in onda la puntata avete altro da fare e non potete seguirla in diretta, potete sempre recuperarla in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.

