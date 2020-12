Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 12 dicembre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 12 dicembre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 12 dicembre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Secondo le anticipazioni di Verissimo, ci sarà in studio l’attrice e produttrice Rita Rusic, per tanti anni compagna di Vittorio Cecchi Gori. Tra le interviste esclusive di Silvia Toffanin, quella all’imprenditrice della moda Elisabetta Franchi, pronta a raccontarsi a cuore aperto. Grande attesa per la presenza in studio a Verissimo di Elisabetta Gregoraci, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip. La showgirl ha deciso di non rimanere ulteriormente nella casa, nonostante il prolungamento del reality fino a febbraio 2021, per trascorrere il Natale con il figlio Nathan Falco.

Tra gli ospiti della puntata di sabato 12 dicembre 2020 di Verissimo, secondo le anticipazioni, c’è anche Francesco Oppini, altro e concorrente del Gf Vip, pronto a raccontarsi con sua mamma Alba Parietti. E ancora Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che racconteranno la loro “famiglia”. Infine ospite anche Stash dei The Kolors che pochi giorni fa è diventato papà per la prima volta. Il cantante, vincitore di Amici, ha accettato l’invito di Silvia Toffanin per raccontare con la compagna Giulia Belmonte la felicità di essere diventati genitori. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 12 dicembre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

