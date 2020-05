Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda sabato 23 maggio 2020

Anche questo sabato, 23 maggio 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato dalla mano di Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Per questa puntata, Silvia ospiterà dei personaggi interessanti che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni della puntata di Verissimo in onda sabato 23 maggio 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato

Nella puntata in onda questo pomeriggio, 23 maggio, nuovo appuntamento con Verissimo – Le storie, condotto da Silvia Toffanin. Gli artisti che parteciperanno al programma lo faranno in via del tutto virtuale causa Coronavirus. Questa settimana, con l’hashtag #ImagineForVerissimo, si collegheranno Alvin e Katia Follesa, Marco Carta e le sorelle Giulia e Silvia Provvedi.

Tra i videomessaggi proposti invece vedremo quello del nuotatore Luca Dotto che è tornato finalmente in piscina ad allenarsi dopo il blocco causato dal Coronavirus. Beatrice Valli e il compagno Marco Fantini sono diventati genitori per la terza volta e festeggeranno con la Toffanin e il pubblico di Verissimo. Poi ci sarà anche il messaggio di Michele Bravi, tornato in tv con Amici Speciali dopo il tragico incidente che l’ha coinvolto tempo fa. Michele Bravi infatti sarà uno dei protagonisti delle interviste riproposte questo sabato. Oltre al giovane cantante, i telespettatori potranno anche vedere Loretta Goggi, Claudia Pandolfi, Claudio Bisio e Juliana Moreira con Edoardo Stoppa. La riflessione finale sarà di Michele Placido con la moglie Luna Vincenti.

Verissimo anticipazioni, come vedere il talk in streaming

Verissimo va in onda ogni sabato pomeriggio alle 16 su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset si trova al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per chi dispone di una pay-tv Sky.

Chi invece vuole seguire il talk condotto da Silvia Toffanin in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. La piattaforma streaming permette all’utente di collegarsi tramite pc, smartphone e tablet e di usufruire dei propri contenuti in onda in televisione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e selezionare il contenuto di vostro interesse.

Ma c’è di più. Se quando va in onda la puntata avete altro da fare e non potete seguirla in diretta, potete sempre recuperarla in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.

