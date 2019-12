Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 21 dicembre: tutti gli ospiti

Torna l’appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il talk show più amato di Canale 5 che vede come padrona di casa ormai da anni Silvia Toffanin.

Tantissimi ospiti animeranno il suo salotto, partendo da interviste esclusive a personaggi di spicco per arrivare a quelle di coppia, spesso esilaranti ma anche spassionate.

Di seguito, le anticipazioni di Verissimo per la puntata che va in onda sabato 21 dicembre 2019, a partire dalle 16:00 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato | 21 dicembre

Tanti saranno gli ospiti che animeranno l’ennesima puntata di Verissimo, un appuntamento pre-natalizio che porta in campo tante novità.

Si parte infatti con l’intervista esclusiva a Wanda Nara e Pupo, che saranno presto in prima serata su Canale 5 in qualità di opinionisti del Grande Fratello Vip: l’edizione 2020 sarà condotta da Alfonso Signorini.

Per la prima volta, poi, a Verissimo sarà ospite Rita Rusic, una dei concorrenti di questa nuova edizione del GF.

Per la prima intervista di coppia, arrivano a Verissimo anche Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini. “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”. La conduttrice di Mattino 5 è molto riservata nel suo privato, ma dalla Toffanin racconta: “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia” prosegue “per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”.

Vedremo poi insieme a Silvia Toffanin anche Alessandra Amoroso: l’ex cantante di Amici arriva il 23 dicembre su Italia 1 con un evento speciale. L’Amoroso Day infatti celebrerà i suoi 10 anni di carriera.

Spazio al sentimentalismo con la confessione di Paolo Ruffini sulla rottura con Diana Del Bufalo e con Aida Yespica, che affronterà un racconto doloroso.

La confessione di Paolo Ruffini a Verissimo: “Diana sarà sempre una Principessa Disney”

