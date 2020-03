Vendetta finale: trama, cast e streaming del film con Antonio Banderas

Serata action thriller con Antonio Banderas su Rai 2. Questa sera, 26 marzo 2020, va in onda alle ore 21,20 il film Vendetta finale, thriller diretto da Isaac Florentine, con Antonio Banderas nei panni di Frank Valera, un avvocato con una splendida famiglia, spesso trascurata a causa del lavoro, che si trova improvvisamente a vivere una tragedia. Ma qual è la trama del film? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Valera (Antonio Banderas) è un avvocato. Preso dai tanti impegni spesso trascura la sua splendida famiglia. Un giorno sua moglie Sue (Cristina Serafini) e sua figlia Olivia (Lillian Blankenship) vengono uccise durante un tentativo di furto. Un evento che sconvolge Frank che si lascia trascinare in un vortice autodistruttivo fatto di alcol e incontri clandestini. Quando però il caso verrà archiviato dalla polizia senza responsabili, Frank deciderà di fare voto di silenzio e di allenarsi duramente per imparare alcune tecniche di arti marziali che gli permetteranno di farsi giustizia da solo vendicandosi con i responsabili dell’assassinio.

Vendetta finale: il cast

Qual è il cast di Vendetta finale? Ecco tutti gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Antonio Banderas: Frank Valera

Cristina Serafini: Sue Valera

Lillian Blankenship: Olivia Valera

Paz Vega: Alma

Atanas Srebrev: Senior Partner

Karl Urban: Hank Strode



Clint Dyer: Mr. Shivers

Robert Forster: Chuck

Velislav Pavlov: colonnello

Jonathan Schaech: detective Lustiger

Raicho Vasilev: Timofei

Dove vedere il film in streaming e tv

Vendetta finale va in onda, come detto, stasera – 26 marzo 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

