Veglia di preghiera per la Pace con Papa Leone XIV e Rosario: orario, canale, tv e streaming, a che ora, dove, location, luogo, Tv2000, Rai 2, oggi, 11 aprile 2026

Oggi, 11 aprile 2026, Papa Leone XIV invita tutti i credenti a unirsi con lui nella preghiera per la Pace, quanto mai necessaria in questi tempi bui per il mondo, dilaniato da numerosi conflitti. L’appuntamento con la Veglia di preghiera per la Pace è per questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 18.00 dalla Basilica di San Pietro. Il Pontefice lo aveva annunciato nella Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua.

Il momento di orazione, che consiste in un Rosario meditato, sarà presieduto dal Papa e sarà aperto “alla partecipazione di tutti i fedeli”. Saranno molte le chiese in tutto il mondo che hanno accolto l’appello di Leone e hanno previsto messe e momenti di preghiera per questa intenzione. Ma dove vedere la Veglia per la Pace con Papa Leone in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire il Rosario per la pace con Papa Leone questo pomeriggio, 11 aprile, alle ore 18 dalla Basilica di San Pietro in diretta su Rai 2 con uno speciale del Tg2, ma anche su Telepace e Tv2000, visibile al tasto 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 di Tivusat o infine al tasto 157 di Sky.

Veglia di preghiera per la Pace con Papa Leone XIV e Rosario streaming live

Se non siete a casa potrete seguire la Veglia sui canali social e YouTube di Vatican Media e sul sito di Tv2000 e su Rai play.