Vasco Rossi – I magnifici 7 streaming e diretta tv: dove vedere il docufilm

Questa sera, 28 dicembre 2024, su Canale 5 in prima serata va in onda Vasco Rossi – I magnifici 7, il docufilm scritto e diretto da Giorgio Verdelli, condotto da Claudio Amendola, dedicato a Vasco e ai suoi straordinari 7 concerti allo Stadio San Siro di Milano di giugno del 2024 (che portano il suo record a 36 show al Meazza), che hanno attirato 400.000 spettatori da tutta Italia. Ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Canale 5 questa sera, 28 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 con la conduzione di Giorgio Verdelli. Un film emozionante con oltre due ore e mezzo di immagini di questi memorabili concerti, con 14 brani integrali, le testimonianze esclusive raccolte tra il pubblico e un’intervista a Vasco a stadio vuoto dalla forte carica emotiva. Un vero e proprio tuffo nel mondo del rocker, nella sua musica, nelle sue canzoni immortali – da “Albachiara” a “Se ti potessi dire”, da “Siamo Solo Noi” a “Gli Sbagli che Fai”, “Vita Spericolata”, “Basta poco” e “Quanti anni hai” – ma anche un tuffo in quello che rappresenta per l’immenso pubblico che lo venera e che ogni volta riempie gli stadi di tutta Italia.

Vasco Rossi – I magnifici 7 streaming live

Se non siete a casa potete seguire Vasco Rossi – I magnifici 7 in streaming e on demand su Mediaset Infinity, la app gratuita disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet.