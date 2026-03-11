Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:59
Home » Spettacoli » TV
TV

Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Vanina 2, la popolare serie sulla vicequestore di Catania interpretata da Giusy Buscemi. Ma dove vederla in tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, 11 marzo 2026, su Canale 5 alle ore 21.40 con la seconda puntata.

Vanina 2 streaming

Non solo tv. Se non siete a casa potete recuperare la serie in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Vanina 2, ma quante puntate sono previste? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 4 marzo 2026 alle ore 21.40 per quattro puntate. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 4 marzo 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 11 marzo 2026 OGGI
  • Terza puntata: 18 marzo 2026
  • Quarta puntata: 25 marzo 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
