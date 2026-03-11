Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 11 marzo 2026

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la fiction con Giusy Buscemi che torna con quattro nuovi episodi. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera.

Trama e anticipazioni

In un vecchio hotel abbandonato, un pittoresco personaggio rinviene il cadavere di una donna: il fatto insolito è che, quando il vicequestore Guarrasi arriva sul posto, del corpo non c’è più traccia. La notte stessa, il corpo senza vita di Azzurra Leonardi viene ritrovato accanto a quello del Monsignor Antonio Murgo. Un assassino a piede libero e due vittime dalle vite specchiate, apparentemente prive di un legame tra loro. Intanto, le indagini su Salvatore Fratta hanno preso una piega inattesa, che rischia di ribaltare la situazione tra lei e Paolo.

Vanina 2: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Vanina 2, ma qual è il cast della fiction? La protagonista Vanina Guarrasi è interpretata da Giusy Buscemi. Dopo la sua fuga da Palermo, Vanina ha deciso di fermarsi, di non scappare più e dare finalmente una seconda possibilità alla sua storia d’amore con il magistrato antimafia Malfitano. Vanina, però, vuole anche arrestare il latitante Salvatore Fratta, unico assassino del padre ancora a piede libero.

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano: ha ritrovato finalmente Vanina, la donna della sua vita, con la quale ha condiviso tante battaglie e corso tanti pericoli. Paolo è disposto a lasciare l’antimafia per trasferirsi a Catania e vivere così il loro amore.

Corrado Fortuna dà il volto a Manfredi, veterinario di Catania consapevole che il cuore di Vanina ha scelto Paolo, ma è pronto a fare un passo indietro, a essere per lei un amico, una spalla, un confidente. Claudio Castrogiovanni è l’Ispettore capo Carmelo Spanò, fedelissimo a Vanina, affidabile e intraprendente, coordina la scorta che protegge il “capo”. Nel cast di Vanina 2 troviamo anche: Paola Giannini, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Orlando Cinque, Dajana Roncione e Alessandro Lui.