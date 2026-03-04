Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 4 marzo 2026

Questa sera, 4 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la fiction con Giusy Buscemi che torna con quattro nuovi episodi. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera.

Trama e anticipazioni

L’indagine di Vanina in questa seconda stagione riparte dal proiettile lasciato in casa sua accanto alla foto del padre magistrato ucciso dalla mafia. Alla donna che decide di indagare sarà necessaria la protezione degli agenti della sua squadra: dall’ispettore Carmelo Spanò alla ispettrice Marta Bonazzoli, dal sovrintendente Mimmo Nunnari all’agente Salvatore Lo Faro sino al grande capo Tito Macchia. Nel frattempo, sul piano sentimentale, Vanina è legata alla promessa d’amore con il magistrato dell’antimafia Paolo Malfitano: darsi una seconda possibilità.

Rivale in amore sarà il medico Manfredi Monterreale. Vanina però si occuperà anche di aiutare l’amica avvocata Giuli De Rosa a tenere un segreto per proteggere il medico legale Adriano Calì da una verità segreta.

Vanina 2: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della fiction? La protagonista Vanina Guarrasi è interpretata da Giusy Buscemi. Dopo la sua fuga da Palermo, Vanina ha deciso di fermarsi, di non scappare più e dare finalmente una seconda possibilità alla sua storia d’amore con il magistrato antimafia Malfitano. Vanina, però, vuole anche arrestare il latitante Salvatore Fratta, unico assassino del padre ancora a piede libero.

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano: ha ritrovato finalmente Vanina, la donna della sua vita, con la quale ha condiviso tante battaglie e corso tanti pericoli. Paolo è disposto a lasciare l’antimafia per trasferirsi a Catania e vivere così il loro amore.

Corrado Fortuna dà il volto a Manfredi, veterinario di Catania consapevole che il cuore di Vanina ha scelto Paolo, ma è pronto a fare un passo indietro, a essere per lei un amico, una spalla, un confidente. Claudio Castrogiovanni è l’Ispettore capo Carmelo Spanò, fedelissimo a Vanina, affidabile e intraprendente, coordina la scorta che protegge il “capo”. Nel cast di Vanina 2 troviamo anche: Paola Giannini, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Orlando Cinque, Dajana Roncione e Alessandro Lui.