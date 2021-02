Valhalla – Al fianco degli Dei: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 4 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Valhalla – Al fianco degli Dei, film del regista Fenar Ahmad. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un’avventura nel grande Nord, sulle tracce dei miti vichinghi. Røskva e Tjalfe, due ragazzi vichinghi, insieme agli dei Thor e Loki si imbarcano in un viaggio da Midgard a Valhalla. Giunti a destinazione, però, si troveranno ad affrontare la minaccia del lupo Fenrir e dei giganti Jotnar. Riusciranno a fermare Ragnarok, la fine del mondo?

Cast

Abbiamo visto la trama di Valhalla – Al fianco degli Dei, ma qual è il cast? Tra gli attori del film vediamo: Jacob Lohmann, Roland Møller, Salóme Gunnarsdóttir, Patricia Schumann, Andreas Jessen, Dulfi Al-Jabouri, Lára Jóhanna Jónsdóttir, Stine Fischer Christensen, Asbjørn Krogh Nissen, Cecilia Loffredo, Ali Sivandi, Silja Eriksen Jensen, Sanne Salomonsen, Saxo Moltke-Leth e Reza Forghani.

Streaming e tv

Dove vedere Valhalla – Al fianco degli Dei in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

