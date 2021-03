Valerio Lundini, l’ospite di Fulminacci al Festival di Sanremo 2021

Chi è Valerio Lundini, l’ospite che duetta con Fulminacci e Roy Paci nella terza puntata del Festival di Sanremo 2021, in onda stasera, giovedì 4 marzo? Si tratta di un comico, un autore e un conduttore televisivo. Nato a Roma l’11 marzo del 1986, Valerio Lundini dopo la maturità si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, salvo poi rinunciarci per passare a Lettere.

Dopo aver conseguito la laurea e anche un diploma presso la Scuola Romana dei Fumetti, Valerio Lundini inizia la sua carriera di autore, collaborando alla realizzazione di diversi trasmissioni sia televisive che radiofoniche. Tra i programmi che portano la sua firma, si ricordano 610 e Programmone, entrambi in onda su Rai Radio 2.

Nel 2019 è tra gli autori della trasmissione Battute?, in onda nella seconda serata di Rai 2, al quale partecipa anche in veste di comico. Nel 2020, invece, partecipa come co-conduttore a L’altro Festival, la nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in onda in esclusiva su RaiPlay. Nello stesso anno arriva anche l’esordio da conduttore e one man show nel programma, da lui stesso ideato, Una pezza di Lundini, in onda su Rai 2 dal 7 settembre 2020 al 4 gennaio 2021.

Oltre ad aver preso parte a diversi spettacoli teatrali, Valerio Lundini suona nella band de I VazzaNikki. Di recente ha anche scritto un libro, dal titolo Era Meglio il Libro. Nel 2021, sarà tra i protagonisti della terza puntata del Festival di Sanremo (qui tutte le notizie sulla kermesse), dove duetterà con Fulminacci e Roy Paci sulle note di Penso positivo, brano di Jovanotti.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, gli abiti di Vittoria Ceretti al Festival: vestiti, stilista, look Sanremo 2021, gli abiti de Lo Stato Sociale per la terza serata del Festival Sanremo 2021, il testo integrale del monologo di Giuliano Sangiorgi nella terza serata del Festival