Up & Down – Un Natale normale: lo show di Paolo Ruffini su Italia 1. Anticipazioni e ospiti

Up & Down – Un Natale normale è lo show natalizio in onda in prima serata su Italia 1, venerdì 25 dicembre 2020, condotto da Paolo Ruffini. Al suo fianco talentuosi attori con la sindrome di Down, in scena con lui da diversi anni, i quali racconteranno la bellezza che risiede nella diversità in uno show divertente e commovente allo stesso tempo dedicato a tutta la famiglia. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di Up & Down – Un Natale normale.

Anticipazioni e ospiti

A differenza del format teatrale delle precedenti edizioni, quest’anno UP&Down tornerà in una versione del tutto inedita, diventando un talk show ricco di sorprese e improvvisazione in cui la comicità lascerà spazio anche a momenti emozionanti e commoventi. I veri protagonisti dello show di Natale di Italia 1 saranno i ragazzi disabili che, guidati da Paolo Ruffini, proporranno agli ospiti divertenti sfide e li coinvolgeranno in gag e performance esilaranti, ma, soprattutto, realizzeranno interviste senza filtro, ponendo loro domande imprevedibili.

Con grande ironia, i personaggi in studio si metteranno in gioco, dimostrando che, oltre ad accogliere la diversità, è possibile celebrare l’unicità di ciascuno attraverso il sorriso. Tra gli ospiti di Up & Down – Un Natale normale troviamo Alvin, Alessandra Amoroso, Ilary Blasi, Vittorio Brumotti, Piero Chiambretti, Giuseppe Cruciani, Antonella Elia, Mario Giordano, J-Ax, Le Donatella, Valeria Marini, Alfonso Signorini, Andrea Paris, Pupo. In un momento critico come questo esiste un forte bisogno di normalità: con UP&Down tutta la famiglia potrà riunirsi insieme di fronte alla tv e godere della bellezza di un Natale Normale.

Streaming e tv

Come fare per vedere Up & Down in tv? Semplicissimo: come già anticipato, lo show va in onda stasera – venerdì 25 dicembre 2020 (Natale) – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente lo show con Paolo Ruffini e tanti ospiti sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

