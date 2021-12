Uomini e Donne oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio di programmazione | 8 dicembre 2021

Perché Uomini e Donne oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: oggi si festeggia l’Immacolata, e per rispetto del giorno festivo, il dating show condotto da Maria De Filippi non viene trasmesso. Una scelta che ormai da tempo vale per tutti i programmi della regina di Canale 5, che decide di interrompersi in occasione delle festività. Oggi, festa dell’Immacolata concezione di Maria, non va in onda non solo Uomini e Donne, ma anche l’appuntamento con il daily di Amici. Confermato invece l’appuntamento quotidiano con il Grande Fratello Vip. Il dating show di Canale 5 tornerà in onda regolarmente domani, 9 dicembre, alla solita ora.

Abbiamo visto perché oggi Uomini e Donne non va in onda. Al suo posto nel pomeriggio di Canale 5 ci sarà un film natalizio: si tratta di Operation Christmas, proposto a partire dalle 14.45 circa, subito dopo la fiction Una vita. Vediamo insieme una breve trama del film.

Operation Christmas: la trama

Operation Christmas, diretto da David Weaver, è un film natalizio che vede protagonista Olivia Young (Tricia Helfer), una madre single che durante le festività decide di portare i suoi due bambini a sciare. Proprio sulle piste, Olivia fa la conoscenza di Scott McGuigan (Marc Blucas), un membro delle forze speciali statunitensi. Dopo essersi incontrati in diverse altre occasioni, i due si innamorano l’uno dell’altra, ma il bel militare, proprio a pochi giorni dal Natale, viene spedito in missione oltreoceano. La giovane donna è scioccata, ma, al tempo stesso, non vuole che la brutta notizia rovini a tutti le vacanze di Natale. Insieme ai suoi bambini, decide allora di aiutare le famiglie di altri soldati partiti per la guerra. Ben presto, i loro sforzi verranno ricompensati da una sorpresa che non si sarebbero mai aspettati…