Uomini e donne oggi non va in onda: perché, il motivo

Perché Uomini e Donne oggi, lunedì 11 ottobre 2021, non va in onda su Canale 5? Il dating show di Maria De Filippi, il più amato e seguito dal pubblico di Mediaset, oggi non verrà trasmesso a causa di un cambio di programmazione voluto dalla rete per evitare lo scontro (ieri, domenica 10 ottobre) con la partita dell’Italia contro il Belgio, valida per la finale 3-4 posto della Nations League. Il cambio ha visto lo slittamento ad oggi della puntata domenicale di Amici 2021 con la conseguente cancellazione della puntata di Uomini e donne. Niente trono classico e trono over quindi. Ma niente panico: tutto tornerà alla normalità già domani, martedì 12 ottobre 2021. I fan del dating show dovranno quindi aspettare solo 24 ore per poter tornare a godersi il loro show.

Streaming e diretta tv

Dove vedere le puntata di Uomini e donne in diretta tv e live streaming? Le puntate in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 andranno in onda – come sempre – su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming sull’app Mediaset Play, che permette di vedere i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, o Witty Tv.