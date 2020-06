Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, lunedì 1 giugno 2020?

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5, il più amato e seguito dal pubblico di Mediaset, ma lunedì 1 giugno 2020 non va in onda. Perché? Il programma di Maria De Filippi ha deciso di sospendere la trasmissione quest’oggi allacciandosi al 2 giugno, per poi riprendere la normale trasmissione a partire da mercoledì 3 giugno 2020. Per questo, Uomini e Donne farà ponte e tornerà mercoledì con Trono Over e Trono Classico.

I fan del programma della De Filippi dovranno portare un po’ di pazienza e aspettare che il programma quindi torni mercoledì pomeriggio, a partire dalle ore 14:45. Al posto di Uomini e Donne, lunedì 1 giugno 2020 andrà in onda il film “Il romanzo di un amore”, un film del 2015 con Amy Acker, Dyaln Bruce, Charles S. Dutton, Emily Tennant, Casey Manderson. Il film racconta di Liam, uno scrittore di successo, le sue sono opere sentimentali, e per tutta la vita è riuscita a tenere nascosta la sua vera identità, facendosi conoscere con lo pseudonimo di Gabriel August.

Ma torniamo ad Uomini e Donne: dov’eravamo rimasti? Gemma stava approfondendo la conoscenza con Sirius, che nel frattempo aveva deciso di esplorare anche altre conoscenze e aveva accettato di conoscere anche altre dame. Per lui, in studio sono arrivate altre ragazze, ma il giovane sembra essere rimasto fedele alla sua Gemma. Per quanto riguarda il trono Classico, Giovanna Abate è sempre più vicina alla sua scelta, ormai sono soltanto tre i corteggiatori rimasti e tutto sembra puntare su l’Alchimista, che ha anche svelato la sua vera identità di recente. Chi sceglierà Giovanna? Pare che Uomini e Donne trasmetterà la scelta di Giovanna prima di chiudere per la stagione estiva, quindi a breve.

Uomini e Donne quindi non va in onda lunedì 1 giugno e neanche il 2 giugno, ma tornerà il 3 giugno, dalle ore 14:45, su Canale 5 con la conduzione fedelissima di Maria De Filippi.

