L’Alchimista di Uomini e Donne è Davide Basolo: chi è, età, Instagram

L’Alchimista di Uomini e Donne è Davide Basolo: finalmente dopo settimane di dubbi e anticipazioni, oggi, 27 maggio 2020, il ragazzo si è presentato nello studio del dating show di Maria De Filippi senza indossare la maschera. Ma chi è Davide Basolo, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate? Di seguito scopriamo la sua età, il lavoro, la vita privata e il profilo Instagram.

A nascondersi dietro la maschera di Salvador Dalì, quella utilizzata dal corteggiatore di Uomini e Donne soprannominato l’Alchimista, c’è Davide Basolo, un giovane bartender genovese. La tronista Giovanna Abate è entrata in studio nella puntata di oggi, 27 maggio, sapendo che il suo pretendente sarebbe stato senza maschera. “Arrivano prima i tuoi valori che la tua bellezza, grazie per aver messo la maschera”, ha detto la Abate vedendo finalmente entrare il suo Alchimista a volto scoperto.

Oggi tutti quindi hanno potuto finalmente scoprire chi è l’Alchimista. Il suo ingresso in studio è stato molto apprezzato dal pubblico da casa e dagli opinionisti. Giovanna sembra essere molto presa da lui, e a breve dovrà prendere una decisione, visto che questa stagione di Uomini e Donne sta per volgere al termine. La Abate sceglierà dunque l’Alchimista Davide Basolo o opterò per uno degli altri suoi corteggiatori, Sammy e Alessandro?

Davide Basolo, chi è l’Alchimista di Uomini e Donne

Classe 1993, Davide è nato a La Spezia il 28 settembre. Fa il bartender e in questi ultimi anni ha lavorato soprattutto all’estero. Molto sportivo, è appassionato di fitness e ci tiene molto alla cura del suo corpo. Ama le serie tv e parla ben tre lingue straniere: inglese, spagnolo e francese. Appassionato di calcio, è tifoso del Milan.

Contrariamente a quanto si legge sui social e in alcune indiscrezione, non è un ex di Giovanna Abate, i due infatti non si erano mai incontrati prima di partecipare a Uomini e Donne. Molto attivo sui social, Davide Basolo, l’Alchimista di Uomini e Donne, è seguito su Instagram da oltre 12mila persone.

