Uomini e Donne, anticipazioni oggi 27 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 27 maggio 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 27 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di Witty Tv che trovate in questo video, oggi pomeriggio a Uomini e Donne vedremo Armando sotto accusa perché ha trascorso la quarantena in compagnia della sua ex storica. A testimonianza di ciò, saranno mostrate delle storie Instagram che ritraggono il cavaliere in sua compagnia e che lui aveva all’epoca prontamente rimosso per non essere accusato. Armando però proverà a giustificarsi, la tensione in studio cresce e a quel punto deciderà di abbandonare lo studio di Maria.

Si parlerà anche di Veronica, che riceverà un mazzo di fiori e un bigliettino: “Mi riconoscerai perché sono quello con un fiore in mano”, recita il messaggio. Arriva quindi un nuovo corteggiatore dall’animo romantico e la dama sarà seriamente felice di poter ballare con il suo spasimante segreto.

Non mancheranno le discussioni neanche oggi, soprattutto tra Gemma e Tina e la colpa è tutta di Nicola. Quest’ultimo infatti ammetterà di non essere un ipocrita e di apprezzare quando qualcuno lo corteggia. Anche Valentina dirà la sua. Spazio anche a Giovanna Abate, che finalmente svelerà l’identità dell’Alchimista. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 27 maggio 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv martedì 26 maggio: Montalbano, La cattedrale del mare, DiMartedì La cattedrale del mare: anticipazioni prossima (terza) puntata Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 26 maggio 2020