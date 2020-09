Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis

Hanno 25 e 30 anni e non vengono dal mondo della tv: stiamo parlando di Davide Donadei e Gianluca De Matteis, nuovi tronisti di Uomini e Donne, lo storico dating-show di Maria De Filippi, ripartito con la sua 25esima edizione in uno studio tutto nuovo. Nella puntata di ieri, 8 settembre, abbiamo conosciuto i due nuovi tronisti, che proveranno a far capitolare le belle tentatrici. Non è passato invece il terzo aspirante Davide Blanda, che comunque rimarrà all’interno del programma, magari come cavaliere del Trono Over: è infatti molto apprezzato dalle dame over 40, in particolare da Roberta. Ma chi sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis? Scopriamolo insieme.

Davide Donadei, chi è il tronista di Uomini e Donne

Davide ha 25 anni, vive a Parabita (Lecce) e ha un fratello di 27 anni. Il nuovo tronista è legatissimo a sua mamma, che l’ha cresciuto da sola perché il papà ha avuto alcuni problemi con la legge, rendendo Davide vittima di grandi pregiudizi da parte degli altri. Il 25enne ha preso le distanze da quanto accaduto in passato nella sua famiglia: “Mio padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine, per questo motivo il mio cognome potrebbe essere un problema”.

Parlando del rapporto con la madre, Davide Donadei ha dichiarato: “Ci ha cresciuti lavorando tutti i giorni, ha fatto da mamma e da papà”. Attualmente il bel giovane lavora in un ristorante. Nel tempo libero gioca a calcio e va in palestra. Nella prima puntata ha iniziato a leggere un po’ di messaggi arrivati per lui dalle corteggiatrici. In particolare, ha ballato con la simpatica Selene.

Gianluca De Matteis, chi è il tronista di Uomini e Donne

Gianluca ha 30 anni, è un ragazzo molto solare e pieno di vita. Vive a Mentana (Roma), ha una sorella di 26 anni. Lavora come fisioterapista e coltiva moltissimi interessi: calcio, motociclismo, surf, chitarra, recitazione. Viaggiare è una delle sue più grandi passioni: “Zaino in spalla, parto sempre con biglietti di sola andata – spiega il 30enne che aggiunge – visito quasi sempre posti poveri, è lì che ho imparato a sorridere nelle difficoltà. Nelle difficoltà penso sempre a loro, che non hanno niente e sono sempre felici”.

Dopo aver conquistato il trono, i due giovani protagonisti di quest’edizione conquisteranno anche il cuore del pubblico di Canale 5? Lo scopriremo ogni pomeriggio a Uomini e Donne.

