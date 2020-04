Uomini e Donne: vuoi corteggiare a distanza? La nuova trovata ai tempi del Coronavirus

Uomini e Donne è stato sospeso causa Coronavirus, ma il programma di Maria De Filippi ha trovato un modo per corteggiare a distanza. Giovanna Abate e Gemma Galgani lanciano l’esperimento di Witty, “Corteggia con le parole”, un titolo provvisorio che vuole rilanciare un programma storico con un nuovo format, almeno in questo periodo di silenzio. Siccome né corteggiatori né tronisti hanno la possibilità di andare in studio e animare i pomeriggi dei telespettatori, Witty TV ha deciso di dare la possibilità a chi vorrà di corteggiare a distanza la tronista Giovanna e la veterana Gemma. Come? Via WhatsApp ovviamente.

Oggi giorno la telefonia è divenuta indispensabile, non possiamo concepire una normalità che non includa chat di messaggistica come WhatsApp, Messenger, Telegram e similari, per cui non stupisce l’esperimento di Witty. Il messaggio è stato lanciato sulle piattaforme social di Witty Tv, ma come funziona? Per proporsi a Gemma e Giovanna c’è bisogno di compilare l’apposito format disponibile sul sito web che invita gli aspiranti corteggiatori a raccontarsi: chi colpirà la redazione poi sarà sottoposto all’attenzione dei due volti di Uomini e Donne.

Ma perché soltanto Gemma e Giovanna? Probabilmente la redazione ha fatto una scrematura in base al percorso dei personaggi all’interno del programma: è anche vero che, rispetto a Giovanna ad esempio, gli altri volti di Uomini e Donne hanno già avviato il proprio percorso. Quanto a Gemma, lei non ha ancora trovato l’anima gemella.

Come riporta FanPange, Raffaella Mennoia – autrice di Uomini e Donne e Temptation Island – ha confermato che i casting proseguono per entrambi i programmi.

“Stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche sui casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quel che riguarda i single e le single. Quindi non è che ci siamo fermati, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente” ha fatto sapere l’autrice “C’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation e c’è invece una parte di redazione che lavora sui casting di Uomini e Donne. Sto lavorando ad Amici e a Uomini e donne e Temptation facendo i casting al telefono”.

