Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 9 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

I baci appassionati di Gemma Galgani e Costabile hanno fatto infuriare Tina Cipollari nelle scorse puntate, ma sembra che il momento idilliaco tra i due sia proprio finito. La Dama torinese ha accusato il Cavaliere di freddezza e di farsi sentire raramente telefonicamente. Costabile, dopo un primo momento di riflessione suoi suoi comportamenti, ha poi affrontato a muso duro Gemma Galgani. Costabile è arrivato a dare ragione a Tina Cipollari, convincendosi che le lamentele arrivassero da una semplice volontà della Dama torinese di chiudere la loro storia. Adesso, secondo le anticipazioni, la rottura verrà ufficializzata. Nel corso della puntata di oggi potrebbe tornare protagonista anche Ida Platano. Dopo il bacio romantico con Diego Tavani con sullo sfondo il panorama mozzafiato della capitale, le cose staranno progredendo per il verso giusto? Ida Platano ha un carattere molto riflessivo e, spesso, tende a trovare dei difetti nei rapporti, dovuti anche alle sue insicurezze. Saranno cominciati già gli scambi d’opinione con Diego Tavani?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 9 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.