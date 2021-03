Uomini e Donne, anticipazioni oggi 9 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 9 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 9 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 9 marzo – si parlerà ampiamente di Gemma Galgani. La dama ieri si è scontrata con Maurizio Giaroni, mentre stavolta al centro dello studio si confronterà con Cataldo, cavaliere con il quale ha iniziato una frequentazione. Dopo essersi dimostrata entusiasta per le attenzioni che l’uomo le ha inizialmente rivolto, ora Gemma farà un passo indietro dicendo di non aver gradito alcuni atteggiamenti di Cataldo durante una loro cena. L’uomo però le chiederà di continuare a vedersi. Cosa risponderà la Galgani?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, inoltre, si parlerà di Gero Natale, uno dei nuovi cavalieri che maggiormente stanno attirando le attenzioni del pubblico. Tante le signore che vogliono partecipare alla trasmissione per conoscerlo. Ci dovrebbe poi essere spazio per i tronisti Massimiliano e Giacomo oltre che Samantha Curcio, alle prese con la conoscenza con Ugo e Roberto. Infine non è escluso che si possa parlare anche Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che hanno lasciato la trasmissione da innamorati dopo mesi di discussioni, allontanamenti e ricongiungimenti. I fan inoltre sono curiosi di sapere se tornerà in studio Tina CIpollari, ieri assente perché alle prese con un’indigestione. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

