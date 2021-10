Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi dovrebbe esserci il trono classico. Se Andrea Nicole ha già avuto il proprio momento confrontandosi con Alessandro e Gabrio con cui ha fatto le esterne e con Ciprian che ha preferito lasciare a casa, nella puntata di oggi dovrebbero sedersi Roberta Ilaria Giusti, Matteo Fioravanti e, soprattutto, Joele Milan. Per quest’ultimo dovrebbe essere l’ultima puntata prima dell’addio definitivo alla trasmissione di Maria De Filippi. Tra i cavalieri del trono over chi sta riscuotendo molto successo sia tra il pubblico che in studio è Diego. Il cavaliere romano che ha frequentato per un periodo Vittoria, dopo la scelta di quest’ultima di uscire anche con Graziano, ha preferito chiudere così come ha fatto con un’altra dama che aveva cominciato a conoscere. Per lui, dunque, arriveranno pretendenti da casa?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 8 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.