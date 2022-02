Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 8 febbraio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 8 febbraio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, martedì 8 febbraio, secondo le anticipazioni, Gemma uscirà di nuovo con uno spasimante. A causa di Massimiliano Gemma era scoppiata a piangere durante il programma di Maria De Filippi. Ma per lei sembra tornato il sereno. Durante le ultime puntate del programma Mediaset di Maria De Filippi anche Ida Platano aveva vissuto momenti di sconforto. Anche lei, come Gemma, era scoppiata a piangere durante il programma. Il motivo? Si è resa conto di non provare più gli stessi sentimenti per l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Durante le registrazioni del programma, Ida ha conosciuto Marcello Messina e Diego Tavani. Proprio con Diego Ida aveva deciso di lasciare il programma, ma la loro storia è finita. Adesso Ida sta approfondendo la conoscenza di Alessandro. E secondo le anticipazioni diffuse da alcuni siti di gossip e tv, proprio nella puntata in onda oggi la Dama confermerà il feeling con il Cavaliere.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 8 febbraio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.