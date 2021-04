Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 8 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 8 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani e a Giacomo Czerny, al centro dello studio, nel nuovo appuntamento del dating show, Maria De Filippi darà spazio a Samantha Curcio. La tronista si confronterà con due ragazzi nuovi tra cui Bohgan l’ex tentatore di Temptation Island. La scelta di Samantha di uscire in esterna con due corteggiatori nuovi avrebbe scatenato la reazione di Alessio. Samantha, poi, si confronterà con un altro corteggiatore, Giulio. Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, troverà spazio anche Luca Cenerelli che continua a dividersi tra Elisabetta e Anna Maria. Con quest’ultima si è concesso una cena. Il cavaliere ammette di essersi sentito molto coinvolto, ma di non aver provato nulla. La dama non nasconde la delusione. Gianni Sperti pensa che ci sia stato qualcosa tra i due, ma sia Luca sia Anna Maria spiegano che non è così. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

