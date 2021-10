Uomini e Donne, anticipazioni oggi 7 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi dovrebbe esserci il Trono Classico. C’è grande attesa da parte del pubblico per assistere alla puntata nella quale il tronista viene cacciato dalla trasmissione direttamente da Maria De Filippi, per aver violato le regole del programma. La furia mariana sta per scatenarsi contro il ragazzo. Che sia la puntata di oggi quella nella quale assisteremo a questa epica scena? Spazio anche, secondo le anticipazioni, al Trono Over. Protagonista l’immancabile Gemma Galgani, la quale dopo la fine della relazione con Pierluigi si trova senza pretendenti. Graziano inoltre scatenerà una forte polemica in studio per alcune dichiarazioni su una dama con cui si sta frequentando. Addirittura la donna potrebbe colpire il cavaliere con uno schiaffo.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 7 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.