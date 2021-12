Uomini e Donne, anticipazioni oggi 7 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 7 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, per quanto riguarda il trono classico, Matteo Ranieri riceverà una sorpresa nel giorno del compleanno. La redazione ha infatti deciso di fare una sorpresa con una torta che gli verrà data dietro le quinte. Matteo, a differenza delle sue colleghe Andrea Nicole e Roberta, nelle precedenti puntate non ha aperto bocca. Oggi verrà sicuramente chiamato in causa e gli verrà chiesto qualcosa a proposito delle due troniste con cui il ragazzo sembra trovarsi molto bene. E’ scoppiato il sentimento con qualcuna delle due? Per quanto riguarda invece il trono over, Gemma Galgani continuerà ad essere in isolamento a causa del Covid. La dama si collegherà da casa: a Gemma verrà chiesto cosa pensa del nuovo cavaliere che si è presentato in studio con l’intento di conoscerla. L’uomo ha detto che non ha fretta e che attenderà il trionfale ritorno di Gemma per poterla incontrare dal vivo. Infine la relazione tra Isabella e Fabio. La coppia è pronta a lasciare insieme il talk show?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 7 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.