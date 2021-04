Uomini e Donne, anticipazioni oggi 7 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 7 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 7 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Protagonista della puntata in onda oggi dovrebbe essere Giacomo Czerny, che avrà un acceso confronto con Carolina. La corteggiatrice infatti ammetterà di essere delusa dal comportamento del ragazzo, per conoscere le nuove corteggiatrici, continua a lasciarla a casa portando, invece, in esterna Martina. Il ragazzo, di fatti accusato di voler tenere due piedi in una scarpa, ribatterà chiedendole come mai abbia aspettando tanto a dirlo, quando sarebbe potuta intervenire già nella scorsa puntata.

Dopo un duro confronto, Giacomo accetterà di ballare con Carolina per chiarirsi e la sua scelta porterà Martina a lasciare lo studio. La ragazza, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, chiarirà che non ha intenzione di lasciare il programma, ma solo di essere delusa per l’atteggiamento del tronista e per quanto accaduto tra lui e Carolina. Non mancherà poi uno spazio dedicato a Gemma Galgani. Riccardo le ha detto di vederla solo come un’amica. Il cavaliere sarà criticato da Isabella, secondo cui con questo modo di fare il cavaliere ha illuso la dama torinese. Nel dibattito interverranno anche Nicola Vivarelli e Armando Incarnato: quest’ultimo punterà il dito contro Nicola e gli altri cavalieri che, corteggiando Gemma, hanno conquistato popolarità. Una discussione accesa che si concluderà con un ballo tra la Galgani e Nicola. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

