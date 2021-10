Uomini e Donne, anticipazioni oggi 6 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi dovrebbe esserci il Trono Classico. Maria De Filippi chiamerà in studio i tronisti Andrea Nicole, Roberta Ilaria Giusti, Matteo Fioravanti e Joele Milan. Quest’ultimo, come sapete, ha dovuto lasciare la trasmissione dopo che ha cercato di fare il furbetto. Ha infatti provato ad avere contatti fuori dalla trasmissione con la corteggiatrice Ilaria, ma la redazione lo ha scoperto. Su di lui si scatenerà dunque l’ira mariana, che potrebbe decidere di allontanarlo bruscamente dal suo programma.

Spazio poi, secondo le anticipazioni, anche al Trono Over. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Ida Platano che sta continuando a conoscere Marcello, anche se i dubbi non mancano. Dopo la loro esterna, la dama ha infatti raccontato di aver sentito Marcello freddo e distaccato. L’uomo però non è d’accordo ed è invece intenzionato a continuare la frequentazione. Armando Incarnato prosegue nella conoscenza di Marica. I due, tuttavia, non si sono concessi l’esclusiva ed entrambi si sono detti disponibili a conoscere altre persone. Come andranno le cose?

