Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 8 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi si dovrebbe partire con il trono over e la querelle tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che litigano perché Gemma non è scesa dalla passarella e così Tina non ha potuto dedicarle la canzone che aveva preparato che poi l’opinionista ha fatto partire lo stesso e citava “Sei rimasta sola”. Poi al centro studio Marcello che è uscito con Jessica. Le cose non sono andate bene, pare che lui ad un certo punto si sia addormentato e sembra proprio non interessato quindi chiude la conoscenza. Successivamente, scoppia una lite tra Armando e Marcello. Il cavaliere campano lo accusa di essere un bugiardo e di avergli detto di non essere stato in vacanza quest’estate ma a lui è arrivata una foto del torinese che attesta il contrario e che addirittura era presente la ex di cui si dice sia tanto invaghito. Entrano i tronisti e si parte da Andrea Nicole che non è voluta uscire con nessuno dei suoi due corteggiatori. In puntata è presente solo Alessandro, mentre Ciprian ha mandato a dire che non sarebbe più tornato in studio. Il tutto parte da ciò che è accaduto nelle settimane precedenti, a quanto pare Alessandro non si è presentato in studio e lei lo è andato a riprendere e questo ha fatto infuriare Ciprian. Infine sarà il turno di Roberta con un’esterna in cui Luca le mostra foto di lui da piccolo con la mamma, le parla del periodo di depressione e alla fine scatta il bacio. Lui è molto contento ma Maria gli fa subito notare che lei è uscita anche con Samuele. Parte l’esterna in cui sono a cena fuori, lei era in imbarazzo positivamente, si abbracciano e lui le espone il desiderio di volerla baciare così parte un bacio anche tra loro…

