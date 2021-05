Uomini e Donne, anticipazioni oggi 6 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 6 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 6 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Protagonista della puntata di oggi – 6 maggio – dovrebbe essere Gemma Galgani, che si confronterà con Aldo. Tra i due c’è stato un bacio, ma secondo l’uomo la loro conoscenza non può avere un futuro. Aldo infatti è consapevole di non aver conquistato il cuore di Gemma, anche se lui la vede come qualcosa in più di un’amica. La dama di Torino invece affermerà di vederlo solo come un amico e allora il cavaliere, rassegnato, dirà di voler conoscere meglio Isabella e Sara che nel frattempo ha chiuso la frequentazione con Biagio Di Maro.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, si parlerà anche di un’altra coppia che ha conquistato il pubblico, vale a dire Luca Cenerelli ed Elisabetta. I due hanno cominciato a frequentarsi, anche se sicuramente è la donna ad essere più presa. Ma nel corso della puntata di oggi potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena: dopo essere stati a letto insieme, i due hanno deciso di dirsi addio. Sarà proprio Elisabetta a decidere di mettere un punto fermo alla relazione, trovando il netto appoggio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Secondo i due opinionisti, infatti, Luca non le avrebbe mai dato certezze, e per questo la donna si è trovata costretta a prendere questa drastica decisione. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.