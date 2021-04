Uomini e Donne, anticipazioni oggi 6 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 6 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 6 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nell’ultima puntata andata in onda prima di Pasqua, protagonista era stata Gemma Galgani, che, al centro dello studio, si è confrontata prima con Nicola Vivarelli e poi con il cavaliere Riccardo. Entrambi hanno rivelato alla dama di Torino di vederla solo come un’amica. Dichiarazioni che hanno profondamente intristito Gemma, la quale sperava di poter trovare un nuovo amore. Sempre nell’ultima puntata Giacomo Czerny ha lasciato a casa Carolina portando in esterna una nuova corteggiatrice, mentre Martina è riuscita ad aprirsi raccontandogli anche una parte dolorosa del suo passato. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, 6 aprile, protagonista dovrebbe essere Armando Incarnato, il quale ha cominciato una frequentazione con Angela, la dama che usciva con Luca Cenerelli. Le cose tra Armando e Angela sembrano andare a gonfie vele, tanto che ci sarebbero stati anche dei baci. Spazio anche a Massimiliano Mollicone, sempre più diviso tra Eugenia e Vanessa e Samantha Curcio, alle prese con la conoscenza con nuovi corteggiatori. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

