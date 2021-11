Uomini e Donne, anticipazioni oggi 5 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 5 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi, dopo la lite con Tina Cipollari che ha animato la puntata trasmessa ieri, dovrebbe tornare Gemma Galgani che sta vivendo nuovamente un periodo complicato dal punto di vista sentimentale. Con Costabile le cose si sono improvvisamente arenate. La dama vorrebbe più attenzioni da parte del cavaliere con cui c’è stato un bacio di 16 minuti. Tuttavia, il cavaliere è convinto di averle dimostrato il proprio interesse al punto da averla invitata a trascorrere anche qualche giorno con lui all’estero. Nonostante l’arrivo di Dominque, inoltre, Costabile ha scelto di dare la priorità alla sua conoscenza con Gemma Galgani, ma qualcosa accadrà nella puntata di oggi. Nel corso dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, al centro dello studio, dovrebbero tornare ad accomodarsi anche Diego Tavani e Ida Platano. Dopo la sorpresa del cavaliere che, negli scorsi giorni ha raggiunto la dama a Brescia, i due si sono rivisti a Roma e, dalle anticipazioni di Isa e Chia, pare che ci sia stato anche un bacio. Spazio poi per il trono classico. Le uniche protagoniste sono rimaste solo le troniste Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole. Quest’ultima, dopo aver baciato i suoi corteggiatori, ha deciso di mantenere le distanze per concentrarsi sulla persona e scegliere non solo in base all’apparenza fisica.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 5 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.