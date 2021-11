Uomini e Donne, anticipazioni oggi 4 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 4 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La puntata di oggi riparte dopo l’infuocata discussione tra Armando Incarnato e Marcello. Al centro dello studio questo pomeriggio dovrebbe esserci Biagio Di Maro. In un filmato l’uomo si lamenta delle dame con cui si è frequentato. Parole che ovviamente scateneranno grosse polemiche da parte delle signore. Tra le più dure ci sarà Isabella Ricci, che ha frequentato il cavaliere nella scorsa stagione del programma. A difenderlo ci sarà a sorpresa Armando Incarnato. Tra gli oppositori di Biagio anche l’opinionista Gianni Sperti.

Diego Tavani e Ida Platano del Trono Over dovrebbero essere tra i protagonisti di questa puntata. Tra i due pare che il feeling sia stato immediato. Come è andato il loro appuntamento? Infine, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, spazio per il Trono Classico. Dopo aver baciato sia Ciprian che Alessandro, Andrea Nicole ha deciso di non baciare più i suoi corteggiatori e di conoscere più profondamente prima di fare ulteriori passi in avanti.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 4 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.