Uomini e Donne, anticipazioni oggi 30 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 31 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 31 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Dopo una puntata dedicata interamente a Gemma Galgani che si è scontrata duramente con Tina Cipollari per la sua conoscenza con Domenico, Uomini e Donne tornerà in onda oggi con una nuova puntata. Come accade dall’inizio della stagione, oltre ai protagonisti del trono over, troveranno spazio anche i tronisti Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio. Armando Incarnato potrebbe poi tornare al centro del programma. Non ci sono anticipazioni ufficiali su ciò che accadrà oggi, ma tra i protagonisti potrebbe esserci proprio il cavaliere napoletano. Dopo l’addio a Lucrezia Comanducci ed essere uscito con altre dame, Armando non si è più accomodato al centro dello studio di Uomini e donne. Tuttavia, il suo momento potrebbe essere finalmente arrivato. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Armando è uscito con Angela, la dama che ha confessato di aver avuto un colpo di fulmine per Luca Cenerelli con cui, tuttavia, ha chiuso la frequentazione. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv martedì 30 marzo: Leonardo, Ti presento Sofia, Le Iene Show, DiMartedì Leonardo: la trama della prossima puntata (terza), le anticipazioni Le Iene streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 30 marzo 2021