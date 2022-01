Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 31 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, lunedì 31 gennaio, secondo le anticipazioni, al centro dello studio potrebbe accomodarsi nuovamente Gemma Galgani. La dama pensava di aver trovato l’uomo giusto incontrando Massimiliano, cavaliere toscano. Per lei invece si è trattato dell’ennesima delusione, perché l’uomo ora starebbe frequentando anche la romana Nadia. Non mancheranno scintille tra le due donne. pare proprio che Massimiliano voglia uscire e approfondire la conoscenza con Nadia. Spazio poi a Ida Platano, che sta continuando a frequentare Andrea. Tra di loro le cose stanno funzionando o Ida è ancora troppo coinvolta dal passato? Durante l’appuntamento odierno dovrebbe andare in scena anche un’altra discussione che coinvolgerà Armando Incarnato ed il tronista Matteo chiamando in causa anche gli opinionisti e gli altri presenti in studio.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 31 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.