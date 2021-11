Uomini e Donne, anticipazioni oggi 3 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La puntata di oggi riparte dopo che ieri abbiamo assistito alle ultime vicissitudini relative a Gemma Galgani. Costabile non sembra più interessato e vorrebbe chiudere la frequentazione. Oggi spazio ad un’altra dama, Ida Platano, che a inizio stagione aveva iniziato a frequentare Marcello. Dopo l’iniziale feeling, i due si sono allontanati fino a dirsi addio. Ora Ido ha iniziato a conoscere un altro cavaliere, Diego Tavani. Con lui pare ci sia già stato un bacio. Sarà quello giusto?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, spazio anche al Trono Classico. In gioco sono rimaste Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti. La prima si sta dedicando alla conoscenza con Ciprian e Alessandro. La tronista ha baciato entrambi, ma adesso ha deciso di volerli conoscere meglio prima di compiere la propria scelta. Per quanto riguarda Andrea Nicole, sappiamo che la ragazza era andata a rincorrere Luca, il corteggiatore che era scappato in lacrime dopo aver visto il suo bacio con un altro ragazzo. Roberta invece è uscita con Samuele, con cui c’è stato un bacio. Insomma, le emozioni non mancano.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 3 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.