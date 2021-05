Uomini e Donne, anticipazioni oggi 3 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 3 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 3 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Protagonista di questa prima puntata della settimana sarà nuovamente Gemma Galgani. La dama si scontrerà con Tina, perché a suo dire l’opinionista spaventerebbe i suoi spasimanti, allontanandoli. Ci sarà quindi una violenta lite, placata solo dall’arrivo in studio di Aldo. L’amicizia con Gemma, almeno da parte della dama, sembra si stia trasformando in qualcosa di più.

Aldo invece, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, sembra intenzionato a interrompere la loro frequentazione, soprattutto per proteggerla dagli attacchi degli opinionisti. Una scelta che farà molto male a Gemma, la quale quasi scoppierà in lacrime. Spazio poi per Samantha. La tronista continua ad uscire con Alessio e Bodan e proprio il primo sarà i protagonista della puntata di oggi. I due hanno avuto un’esterna e proveranno a chiarirsi prima di continuare la loro conoscenza. Quale sarà la scelta della tronista? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.