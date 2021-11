Uomini e Donne, anticipazioni oggi 29 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 29 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, la protagonista indiscussa del trono over dovrebbe rivelarsi la storica dama del programma, Gemma Galgani, le cui vicende sentimentali ormai appassionano da anni. La donna sarà assente in studio avendo contratto il Covid, ma sarà in qualche modo presente per un saluto collegandosi da remoto, come abbiamo avuto modo di vedere nell’ultima puntata di venerdì. Nel corso delle nuove puntate in partenza oggi, lunedì 29 novembre, ci sarà spazio anche per altri protagonisti del trono over. Le anticipazioni, infatti, fanno riferimento a Ida e Diego, i quali dopo l’addio di qualche giorno fa si rincontreranno in studio per un nuovo confronto. Il vero colpo di scena però, secondo gli spoiler, sarà legato ad un ballo tra Ida e Armando… Spazio anche al trono classico con le due troniste, Andrea Nicole e Roberta, sempre più vicine alla scelta.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 29 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.