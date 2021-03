Uomini e Donne, anticipazioni oggi 29 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 29 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 29 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 29 marzo – protagonista sarà il trono over. Vedremo che Luca siederà nuovamente al centro dello studio. Il protagonista più discusso del momento, sia per il suo carattere e il suo vissuto sia per il numero di donne che sta conoscendo si confronterà con Angela ed Elisabetta che sono le donne che nella precedente puntata ha chiesto di continuare a conoscere. Anche Alessandro sembrerà molto preso, per lui c’è Federica. Intanto Gemma Galgani porterà avanti la sua frequentazione con il cavaliere Domenico, nonostante non sembri essere proprio presa al 100 per cento. Gemma accetterà di proseguire la conoscenza con Domenico oppure al termine di queste nuove puntate deciderà di troncare definitivamente il loro rapporto? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

